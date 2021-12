Cafu: "Ecco chi è stato l'attaccante più difficile da marcare"

"Sono un tifoso di calcio, sono un tifoso dei grandi giocatori, sono un fan di Messi. Messi se lo è meritato il Pallone d'Oro ". Non ha dubbi Cafùu l'ex terzino di Roma e Milan, che nell'intervista rilasciata al quotidiano argentino Olé omaggia l'attaccante del Psg: "Ogni anno che passa ha più esperienza, ha vinto sette palloni d'oro e per più di 15 anni è stato tra il primo e il secondo posto. Cosa si può dire di un giocatore così? Messi è un giocatore che delizia gli occhi di tutto il mondo giocando a calcio, compresi noi brasiliani", ha aggiunto.

Cafu su Maradona

Cafu ha poi confessato che l'avversario più difficile che ha marcato in carriera è stato Maradona, affrontato in un'amichevole tra San Paolo e Siviglia: "Dieguito era un fenomeno. Ho molto affetto e rispetto per lui", ammesso il brasiliano.