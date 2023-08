Abraham continua la riabilitazione a Trigoria: "La parte facile..."

Abraham lavora duramente: la riabilitazione sui social

Mentre la squadra di Mourinho si trova in ritiro ad Albufeira, Abraham è rimasto a Roma per la riabilitazione. Sui social l'attaccante inglese pubblica spesso foto e video per tenere aggiornati i tifosi sulle sue condizioni. Nell'ultimo, pubblicato tramite le storie di Instagram, ha mostrato, ironicamente, la "parte facile della riabilitazione". Abraham ha infatti ripreso sè stesso e il suo allenatore dopo un'intensa sessione sulla cyclette, dopo la quale si butta a terra per la stanchezza.