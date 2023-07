Roma, la scelta di Abraham: segue il protocollo del mago delle ginocchia

Le cicatrici sul ginocchio, lo smarrimento nella testa, la speranza nel cuore. Attraverso i social, Tammy Abraham ha aperto la porta ai pensieri interagendo con i tifosi che gli ponevano domande a lui gradite. E’ stata l’occasione per approfondire tematiche legate all’infortunio del 4 giugno, che lo ha estromesso dal calciomercato e ne ha rovinato la prossima stagione. "Cerco di essere positivo e forte - ammette Abraham - anche se è difficile. Continuo a rassicurarmi, magari guardando video e foto dei giorni felici e ricordando come mi sentivo in quelle situazioni". Nei giorni scorsi aveva parlato di un progetto di Dio nel quale credeva, anche se non lo capiva. Oggi, curandosi ogni giorno a Trigoria mentre i compagni della Roma hanno ripreso gli allenamenti, sente ancora di più la nostalgia del campo e dei momenti ordinari della sua vita.