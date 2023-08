Diretta Farense-Roma 0-3: tris di Pellegrini al 42' LIVE

FARO (PORTOGALLO) - Ultima amichevole in Algarve per la Roma di José Mourinho , ospite della Farense oggi (2 agosto, ore 20:45 italiane) allo stadio 'Sao Luis' di Faro. Un test probante per i giallorossi, contro la formazione neopromossa nella massima serie portoghese. Segui la diretta del match...

21:44

Roma tra campo e mercato: si accelera per Marcos Leonardo

Mentre José Mourinho e la sua Roma sono impegnati a Faro per l'amichevole con la Farense, Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato per regalare un centravanti allo 'Special One': continua il pressing sul Santos per il giovane attaccante Marcos Leonardo che può ampliare le scelte di Mou... (APPROFONDISCI)

21:35

45' - Niente recupero: si va al riposo con la Roma avanti 3-0

Finito il primo tempo dell'amichevole Farense-Roma: niente recupero, si va al riposo con i giallorossi avanti 3-0 grazie all'autogol di Artur Jorge (3') e alle reti firmate da Belotti (33') e Pellegrini (42'). Per la squadra di Mourinho anche una traversa colpita da Belotti (39') e un salvataggio di Rui Patricio a inizio gara (16').

21:32

42' - Farense-Roma 0-3: Pellegrini cala il tris!

La Roma trova il 3-0 contro la Farense: lancio lungo di Mancini e grande aggancio di capitan Lorenzo Pellegrini, che poi con freddezza supera il portiere calando il tris giallorosso.

21:29

39' - Roma vicina al tris: traversa di Belotti!

Roma vicina al 3-0 contro la Farense: altro cross dalla destra di Celik, la palla vaga in area e arriva a Belotti che gira di destro colpendo in pieno la traversa.

21:23

33' - Farense-Roma 0-2: raddoppia Belotti

Raddoppio della Roma che si porta sul 2-0 contro la Farense: cross dalla destra di Celik, sponda di Spinazzola per El Sharaawy che stoppa di petto e calcia in girata, il portiere respinge sui piedi di Belotti che (al limite del fuorigioco) insacca in tap-in.

21:20

30' - Cross di Spinazzola, Belotti non ci arriva di un soffio

Dopo la reazione della Farense allo svantaggio ora la Roma ha ripreso le redini delle operazioni e attacca: cross dalla sinistra di Spinazzola in area dove Belotti manca di un soffio la deviazione di testa.

21:13

23' - Baldé calcia alto dal limite

Tentativo della Farense: sugli sviluppi di un corner la palla arriva al limite a Baldé che di controbalzo calcia però alto sopra la traversa.

21:09

19' - Belotti pericoloso in acrobazia

Roma vicina al raddoppio: transizione guidata sulla sinistra da El Shaarawy, palla a Spinazzola e cross per Belotti che sfiora il palo colpendo la palla al volo in sforbiciata.

21:06

16' - Rui Patricio salva su Bruno Duarte

Occasione per il pari per la Farense: cross dalla destra e colpo di testa di Bruno Duarte, sul quale si fa però trovare pronto Rui Patricio che salva in tuffo con un ottimo intervento.

21:00

11' - Celik ci prova di testa, conclusione troppo centrale

Occasione Roma: cross di Pellegrini dalla trequarti sinistra e colpo di testa di Celik: troppo debole e centrale la conclusione dell'esterno per impensierire il portiere della Farense.

20:52

3' - Autogol di Artur Jorge: Roma in vantaggio!

Dopo una conclusione centrale di Spinazzola respinta dal portiere in avvio, la Roma passa in vantaggio al 3' grazie a un'autorete di Artur Jorge che cercando di respingere di testa infila la palla nella propria porta.

20:49

1' - Farense-Roma, iniziata la partita

Iniziata con qualche minuto di ritardo l'amichevole Farense-Roma allo stadio 'Sao Luis' di Faro, l'ultimo test per i giallorossi in Algarve dove la squadra di José Mourinho ha svolto una parte della preparazione estiva.

20:43

Roma, cambio in formazione: Llorente al posto di Smalling

Dopo il riscaldamento un cambio nella formazione iniziale per la Roma, che lo ha annunciato sui propri profili social: "Aggiornamento: dal primo minuto giocherà Llorente al posto di Smalling. Nessun problema per Chris".

20:36

Farense-Roma, Mourinho saluta i raccattapalle

Dopo i calciatori della Roma, entrati in campo per il riscaldamento, anche José Mourinho ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco dello stadio 'Sao Luis' di Faro: il tecnico portoghese dei giallorossi è stato accolto dai baby-raccattapalle che ha salutato uno a uno 'battendo' loro il 'cinque'.

20:31

Roma, Mourinho freme per Morata ma spunta l'idea Arnautovic

Mourinho diviso tra campo e mercato: mentre la sua Roma è pronta ad affrontare l'ultima amichevole in Algarve contro la Farense, il tecnico aspetta ancora un centravanti. Il preferito è Morata ma costa caro, il general manager Tiago Pinto aspetta un segnale d’apertura dell’Atletico e intanto sonda Arnautovic del Bologna... (LEGGI TUTTO)

20:25

Roma in campo per il riscaldamento

Capitanata da Lorenzo Pellegrini, la Roma è entrata in campo allo stadio 'Sao Luis' di Faro per il riscaldamento prima dell'amichevole contro i portoghesi di casa della Farense.

20:21

Farense-Roma, dove vederla in tv

Scopri dove vedere in diretta l'amichevole Farense-Roma, controlla i canali, seguila live in tv oppure in differita... (TUTTI I DETTAGLI)

20:12

Farense-Roma, tifosi portoghesi pazzi per Dybala

Grande attesa per in casa Farense per l'amichevole contro la Roma: è Dybala il più cercato dai tifosi di casa, come mostra un video pubblicato sui social dal club giallorosso in cui si vede l'argentino scattare selfie prima dell'ingresso allo stadio 'Sao Luis'.

20:02

Roma, ritorno in Italia sull'aereo del Papa

La Roma, dopo il test amichevole contro la Farense, tornerà in Italia con un mezzo decisamente speciale: i giallorossi voleranno infatti sull'aereo di Papa Francesco... (APPROFONDISCI)

19:54

La formazione ufficiale della Farense

FARENSE (4-4-2): Velho, Delgado, Artur Jorge, Muscat, Talocha, Seruca, Isidoro, Vitor, Cristian, Baldé, Bruno. A disp.: Luiz Felipe, Carvalho, Hamdou, Gonçalo, Talys, Falcao, Oliveira, Barbosa, Belloumi, Matias, Rui Costa, Maxuel. All. Mota

19:49

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

Stadio 'Sao Luis', Faro (Portogallo)