Roma, si accelera per Marcos Leonardo: l'offerta e cosa manca per chiudere

ROMA - L'estate fa rima con le amichevoli . Ma anche con il mercato. La Roma non molla la presa su Marcos Leonardo , baby talento del Santos . Dal Brasile rilanciano la notizia di una stretta importante per arrivare alla fumata bianca: l'offerta, infatti, è stata alzata e ha toccato la cifra di 10 milioni più 5 di bonus . Si tratta di un classe 2003 che nell'ultima stagione, calcolando tutte le competizioni, ha mantenuto una media di quasi un gol ogni due partite.

Roma su Marcos Leonardo, la trattativa avanza

Ancora non è finita. Roma e Santos sono al lavoro sulle modalità di pagamento del cartellino di Marcos Leonardo, che arriverebbe a questo punto a titolo definitivo. L'affare comunque non esclude ancora il possibile arrivo di Morata, richiesto da Mourinho per rinforzare l'attacco in mancanza di Abraham, atteso in campo nel 2024 dopo il terribile infortunio.