Tolosa-Roma, dove vederla in tv

Tolosa-Roma: orari e canali

La gara amichevole Tolosa-Roma è in programma alle ore (19.30) allo Stadium Municipal di Tolosa. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv, solo per gli utenti abbonati alla piattaforma, su DAZN. Per vederla sul piccolo schermo lo si potrà fare attraverso una smart tv, attivando l'app di servizio.

Dove vedere Tolosa-Roma in diretta TV

La gara amichevole tra Tolosa-Roma, sarà trasmessa su DAZN, per gli utenti abbonati.

Dove vedere Tolosa-Roma in streaming

La partita tra Tolosa e Roma sarà visibile in streaming, sempre per gli utenti registrati. Si potrà assistere all'incontro collegandosi al sito di DAZN e inserendo le proprie credenziali d'accesso oppure attraverso l'app.

Tolosa-Roma in diretta: la cronaca

Nella Roma non ci sarà Ibanez, lasciato a casa e non convocato per le note vicende di mercato, così come Matic. Mourinho schiererà i giallorossi col 3-5-2: davanti la coppia Dybala-Belotti. Qui le probabili formazioni.