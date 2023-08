Roma, caro biglietti: i tifosi protestano

ROMA - La Roma è pronta a ripartire con il solito bagno d’amore dei tifosi . La stagione si aprirà con il (probabile) trentacinquesimo sold out dell’era Mourinho, grazie alla permanenza dello Special One e il ritorno di una tifoseria compatta e che appoggia non solo il tecnico ma anche la squadra. Morale: 40mila abbonamenti venduti nel mese di giugno . Non solo. Nonostante un mercato fin qui non esaltante, l ’Olimpico contro la Salernitana sarà tutto pieno e pronto a spingere la squadra verso la prima vittoria stagionale. C’è un ma. Il primo in questi ultimi due anni. Dopo i tanti apprezzamenti dei tifosi per la politica della Roma sui prezzi dei biglietti, è nata negli ultimi giorni una polemica - neanche troppo velata - per l’aumento del costo dei tagliandi nella vendita libera . I romanisti avevano notato la differenza rispetto alla scorsa stagione già nel listino prezzi della gara contro la Salernitana, ma è scoppiata la protesta tra radio e social dopo l’apertura della vendita dei tagliandi del match contro il Milan.

Roma, quanto aumenta il costo dei biglietti

Il costo del biglietto è aumentato in media del 25%, un fulmine a ciel sereno per chi non era riuscito ad acquistare l’abbonamento e aveva deciso di portare la famiglia allo stadio nella terza partita stagionale. Basti pensare che il prezzo di un biglietto in Curva Nord è passato dai 30 euro nel 2021, ai 45 euro nella stagione 2022-2023, ai 62 euro della nuova stagione. L’aumento è arrivato per tutti i settori: 75 euro per la Curva Sud laterale, 67 euro per i distinti nord, 185 euro per la tribuna Tevere centrale, e via così fino ai 275 euro per un tagliando in tribuna Monte Mario centrale sud. Un aumento fisiologico dei prezzi - filtra dal club - che ci può stare dopo averli tenuti bassi nelle ultime stagioni, privilegiando chi invece ha sottoscritto l’abbonamento nel periodo della campagna estiva. Una scelta studiata da Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer della Roma e responsabile ad interim della biglietteria che lavora con un team italiano con cui condivide idee e strategie.

Code per l'acquisto online di un biglietto per Roma-Milan

Una decisione non gradita ai romanisti, complice anche lo stallo fin qui sul mercato. I numeri però diranno se la scelta è stata giusta o sbagliata. Perché anche ieri sul sito del club si registravano code per l’acquisto del biglietto contro il Milan. Se sarà sold out lo scopriremo tra qualche giorno, intanto i tifosi sperano che il club possa ritornare sui propri passi, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da grandi difficoltà economiche.