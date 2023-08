Roma, la cessione di Ibañez scatena la Lazio: lo sfottò social è virale

ROMA - Sfottò della Lazio su Twitter. Il social media manager del club bianconceleste ha risposto con una emoticon di una faccia con una lacrima (esprimendo tristezza) al cinguettio della Roma che ha ufficializzato la cessione di Ibañez in Arabia Saudita. Il riferimento è chiaramente rivolto alle prestazioni del brasiliano nei derby, non positive in chiave giallorossa. Tra l'espulsione ed errori da matita rossa si può dire che la stracittadina non era la partita più attesa da Ibañez.