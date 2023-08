Retroscena Beltran: la telefonata di fuoco tra Fiorentina e Roma

Telefonata di fuoco sulla linea Firenze-Roma. Dopo l'inserimento della Roma per Beltran, e dopo che Tiago Pinto ha provato a soffiare l'attaccante argentino alla Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone ha telefonato a un dirigente giallorosso, con ogni probabilità proprio Pinto, infuriato per il comportamento del club di Trigoria. La Roma è convinta di aver agito correttamente, contattando il giocatore prima che firmasse con la Viola e presentando al River Plate un'offerta formale. Ma la Fiorentina non era e non è dello stesso avviso. Così Barone, inferocito, lo ha fatto presente a Trigoria.