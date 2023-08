Caos Roma, Beltran sceglie la Fiorentina: cosa è successo

ROMA - Ribaltone Beltran . Prima la Fiorentina , poi l’inserimento della Roma e infine di nuovo la Fiorentina che la spunta con un'offerta da 25 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Stavolta in maniera definitiva. L'attaccante classe 2001 del River Plate vestirà la maglia viola nella prossima stagione e firmerà un contratto fino al 2028. Infatti, domani partirà dall'Argentina in direzione Firenze tra la delusione di Tiago Pinto che voleva battere la concorrenza con un blitz, facendo leva principalmente sull'ingaggio maggiore (2,5 milioni invece di 1,8 dei viola). Non è bastato.

Roma, sfuma anche Beltran

La Roma aveva messo sul piatto 20 milioni, mollando Marcos Leonardo e cambiando strategia. Beltran diventerà un giocatore della Fiorentina nelle prossime ore per una questione di soldi che entreranno nelle casse del River. Il mercato della Roma, sbloccatosi dopo la cessione di Ibanez in Arabia Saudita, è criticato aspramente dai tifosi visto che stanno sfumando tutti gli obiettivi. Al momento non c'è un sostituto dell'infortunato Abraham (il rientro è previsto nel 2024), al netto della conferma di Belotti che però l'anno scorso ha segnato zero gol in campionato. Mourinho è deluso dal mercato, così tanto che manifesta sempre il suo disappunto con gesti e indizi social. L'inizio del campionato si avvicina e al momento la Roma non sembra aver trovato una strategia di calciomercato vincente: quali saranno le prossime mosse di Tiago Pinto per rinforzare la rosa giallorossa? E soprattutto ci riuscirà prima dell'inizio della Serie A?