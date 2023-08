Ibanez in Arabia, Mourinho ufficializza sui social e fa ironia sul mercato

Mourinho saluta Ibanez e ufficializza l'addio

Così Mourinho, che ha salutato Roger Ibanez diretto verso l'Arabia Saudita, per la precisione all’Al-Ahli: "Sii felice 'garoto'. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora puoi pagare una cena adeguata a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita".

Ibanez in Arabia Saudita: tutte le cifre

Con la cessione di Ibanez la Roma chiude un'importante plusvalenza, che gli permetterà di intervenire sul mercato. Il club giallorosso dovrebbe ricevere dall'Al-Ahli circa 30 milioni di euro, tra 25 immediati e 5 di bonus semplici. Più, eventualmente, altri bonus più complicati. Per il giocatore il club saudita ha raggiunto un accordo di massima da 8 milioni a stagione.

Mourinho fa ironia sul mercato

Con la sua solita personalità, Mourinho ha anche condiviso un messaggio verso i tifosi nel post per Ibanez: "Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore". È un altro messaggio alla Roma, dopo quello di qualche giorno fa in cui ha posato insieme al gruppo lasciando uno spazio vuoto.