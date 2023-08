Colpo Sky, Mourinho testimonial della prossima stagione: ecco il programma

ROMA - Dopo due finali europee consecutive con la sua Roma , quella di Conference League vinta nel 2022 contro il Feyenoord a Tirana e quella di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia a Budapest lo scorso maggio, José Mourinho è stato scelto come volto e testimonial di eccezione della campagna per le tre competizioni Uefa targate 'Sky Sport' .

Mourinho fa il conto alla rovescia: il gesto è tutto per la sua Roma

Sky, ecco quante partite europee trasmetterà

In questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di Champions League, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di Europa League e di Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo: le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dal 2024 al 2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite dell'Europa League e della Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

La squadra di Sky per Champions, Europa League e Conference

Le novità partono dall’Europa con la Champions League, che da quest’anno avrà un nuovo volto alla conduzione degli studi pre e post partita: a partire da questa stagione sarà infatti Federica Masolin a presentare i grandi appuntamenti con la massima competizione europea nello studio di "Champions League Show", in compagnia di super campioni (anche del commento) tra i quali Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero e ospiti speciali come Giorgio Chiellini. Con loro ogni martedì e mercoledì di Coppa ci sarà anche Paolo Condò, la prima firma della Champions di Sky, oltre alle notizie e agli approfondimenti di Mario Giunta. Non mancheranno super ospiti a sorpresa nel corso della stagione. Il giovedì toccherà invece a Europa League e Conference League, con gli studi condotti da Leo Di Bello insieme a Margherita Cirillo.