Mourinho fa il conto alla rovescia: il gesto è tutto per la sua Roma

ROMA - Può sorridere José Mourinho , con la Roma che ha chiuso il doppio colpo che ha portato Paredes e Renato Sanches in giallorosso. Due rinforzi importanti per il centrocampo , a ormai pochi giorni dall'inizio della Serie A .

Mourinho, il gesto sui social

A ricordare dell'imminente inizio ufficiale della nuova stagione è stato lo stesso José Mourinho, che ha postato una foto in cui indica il numero quattro con le dita: "Quattro giorni all'inizio della stagione", la descrizione della foto. La Roma, infatti, inizierà la propria stagione domenica 20 agosto, quando ospiterà all'Olimpico la Salernitana. Una foto del tecnico anche per caricare i tifosi, che sosterranno da subito la squadra sperando subito in un buon inizio.