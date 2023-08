L'augurio dei Friedkin alla Roma in vista del nuovo campionato

ROMA - Il Friedkin Group - consorzio privato di imprese e investimenti che fa capo al presidente della Roma Dan Friedkin e alla sua famiglia - ha mandato via social il suo personalissimo in bocca al lupo alla squadra di Mourinho per l’avvio della stagione che coincide con la partita dell’Olimpico contro la Salernitana, già sold out e in programma domenica alle ore 18.30.