Nemanja Matic al Rennes: in pochi, dentro e fuori Trigoria, se lo aspettavano. Per questo in tanti avevano comprato la sua maglia, soprattutto tra i più piccoli. Un baby tifoso, però, ha deciso di cancellare il nome del centrocampista dalla sua maglietta con una "x". E la foto, scattata fuori lo stadio, è diventata subito virale. Il "signor Matic", come lo ha chiamato Mourinho, appartiene al passato.