Matic debutta con il Rennes ma pensa ai tifosi della Roma: cosa ha fatto

ROMA - Non si è lasciato bene il "signor Matic" - come lo ha definito Mourinho - con i tifosi della Roma, il suo addio inaspettato ha deluso il popolo giallorosso. È diventato virale, per esempio, il disappunto di un bambino romanista che ha coperto con una X sulla maglia il nome del centrocampista. Si va avanti e si volta pagina, lo ha fatto la Roma nel debutto in campionato in Serie A e lo ha fatto anche lo stesso Matic, che ha esordito con il Rennes e si è poi reso protagonista sui social di un gesto che ha riguardato anche i tifosi della Roma.