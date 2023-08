Matic, l'ultimo gesto prima di lasciare Roma: a chi ha fatto una donazione

ROMA - L'Italia è un capitolo chiuso. Matic ha già esordito in Ligue 1 e intanto nella sua patria si parla di lui per un bel gesto che ha compiuto mentre parlava con il Rennes senza avvertire la Roma. Secondo quanto scrive "Telegraf Serbia", il centrocampista ha donato un milione di dinari (circa 8.500 euro) all'organizzione "Be human - Aleksandar Sapic" per aiutare Katarina Cocovic, una giovane madre che lotta contro un melanoma da otto anni e che ha bisogno di cure in Israele.