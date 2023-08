Roma, le pagelle: disastro Rui Patricio, incisivo Aouar, altri errori per Smalling

Mourinho (all.) 5,5 (In panchina Rapetti)

L’ennesimo errore individuale, ancora di Rui Patricio, costringe la Roma subito a inseguire. La squadra gioca a tratti bene, ma è troppo sbilanciata in avanti e subisce i contropiede. Un passo indietro dei suoi interpreti nel gioco che vorrebbe sviluppare. Ventiré tiri, un gol. Serve Lukaku. E anche un po’ di fortuna (e precisione): tre pali in due partite.

Rui Patricio 4

Un disastro. Sbaglia l’intervento sul tiro dalla distanza di Terracciano e Duda ne approfitta per il tap-in vincente. Altro errore grave del portoghese.

Mancini 5,5

Fa a sportellate, ma è troppo nervoso e anche lui si lascia prendere da qualche errore di troppo. Di testa sfiora il gol.

Smalling 5

Due gravi errori in altrettante partite. Anche con Ngonge non accorcia la marcatura all’interno dell’area e lo lascia calciare verso la porta.

Llorente 5

Si fa anticipare da Duda sul gol, ma è meno colpevole di Rui Patricio. Poi però è fuori posizione sulla ripartenza dell’Hellas che lancia Ngonge verso la porta.

El Shaarawy (1’ st) 6

Entra e si rende subito pericoloso con un destro di controbalzo. Il più vivace nella ripresa.

Kristensen 5

Una sola incursione in area, poi i cross migliori li fa con le mani da rimessa laterale che con i piedi. Non si vede mai in fase offensiva.

Spinazzola (1’ st) 6

Sicuramente si spinge più in avanti di chi ha sostituito ma non riesce a rendersi pericoloso.

Cristante 6

La sua girata di testa finisce sulla traversa. Da mezzala non è a suo agio, nella ripresa si rimette in mezzo e a due dalla fine sfiora il pari.

Paredes 5

Il compitino in mezzo al campo, poi sbaglia la marcatura preventiva sul secondo gol. Esce all’intervello, Mou vuole di più.

Aouar (1’ st) 6,5

Entra e segna. Meglio di così non si può. Pulisce i palloni e li smista con intelligenza. A due dalla fine sfiora il secondo gol.

Pellegrini 5,5

Impreciso e irruento. Si dà da fare, ci prova, ma sbaglia tanto. E non è fortunato: palo su punizione.

Zalewski 6

Il più attivo lì davanti, ha una marcia in più rispetto a Kristensen. Salta l’uomo, è propositivo e tra i più veloci. Esce per un brutto colpo con Duda, fortunatamente si rialza da solo.

Karsdorp (6’ st) 5,5

Difende, anche troppo dopo l’uomo in più della Roma.

Dybala 5

Paulo non si rende mai pericoloso. Qualche guizzo, ma senza trovare la porta. Non bene. Esce per un altro problema muscolare dopo un colpo alla coscia.

Solbakken (23’ st) 5,5

Entra ma non si vede.

La Roma cade a Verona e resta con un punto in classifica