Diretta Verona-Roma: segui ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Dopo il pari all'esordio in campionato con la Salernitana, la Roma arriva a Verona in cerca dei primi tre punti in stagione. Mourinho ritrova Dybala e Lorenzo Pellegrini: sarà proprio la Joya ad affiancare Belotti in attacco. Renato Sanches ancora out. Segui in diretta la partita e tutti gli aggiornamenti.