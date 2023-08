Infortunio Dybala: il gesto che allarma la Roma e i tempi di recupero

È durata 68 minuti la prima partita di campionato di Paulo Dybala , contro il Verona al Bentegodi . L'argentino aveva saltato l'esordio all'Olimpico con la Salernitana per squalifica ma le sue condizioni non erano ottimali da quando era stato costretto a lasciare il campo nel corso dell'amichevole con il Tolosa , dopo aver segnato anche un gol. Stavolta il tabellino della partita non porta il suo nome ma le dinamiche dell'infortunio sono simili. Il gesto all'uscita dal campo ha fatto preoccupare i tifosi della Roma. La Joya si è toccato la gamba e inizialmente ha stretto i denti, per poi chiedere il cambio qualche minuto dopo e lasciare spazio a Solbakken .

Dybala, i possibili tempi di recupero

Dybala si è accomodato in panchina con borsa del ghiaccio. Al 64' aveva rimediato una botta in seguito a uno scontro di gioco con Dawidowicz. Dybala ha riportato un problema all'adduttore destro (che già gli aveva creato problemi in primavera contro il Feyenoord e qualche settimana fa). Difficile rivederlo in campo contro il Milan.