Tolosa-Roma, Dybala out dopo 35 minuti: nessun allarme

TOLOSA - E' durata 35 minuti la prova di Paulo Dybala, schierato nell'undici titolare da Mourinho nell'amichevole Tolosa-Roma. L'argentino ha segnato un gol su punizione, ma poi è uscito dal campo poco dopo la mezzora perchè ha accussato un leggero fastidio all'altezza dell'inguine, come fa intendere a Belotti nel momento del cambio. A Rapetti, il preparatore atletico della Roma, Dybala, una volta in panchina, ha fatto capire di non volere rischiare e di essere uscito a scopo precauzionale.