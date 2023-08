Diretta Tolosa-Roma 2-1: ora LIVE la partita di oggi

21:19

90+1' - Ammonito Cristante

Fallo di Cristante, che strattona Begraoui: giallo per il centrocampista della Roma.

21:18

90' - Gol del Tolosa: Begraoui

Due nuovi entrati confezionano il gol del vantaggio per il Tolosa: Gelabert si invola sulla destra e serve Begraoui, che anticipa Mancini e insacca alle spalle di Svilar.

21:10

82' - Cambi nel Tolosa

Fuori Genreau, Suazo e Sierro, dentro Gelabert, Lahmadi e Begraoui. Dopo un minuto Costa (che commette fallo su El Shaarawy) si infortuna alla caviglia ed esce.

21:06

78' - Pellegrini vicino al gol

Bella palla di Mancini Per Pellegrini, che gira da posizione ravvicinata: parata dal portiere.

21:05

77' - Girandola di cambi

Josè Mourinho richiama in panchina Belotti e Bove, inserendo Solbakken e Pagano. Nel Tolosa fuori Aboukhlal e dentro Bangre.

21:02

73' - Nervosismo e due gialli

Fallo di Aboukhlal su Bove. Si accende un battibecco tra i calciatori, che porta il direttore di gara ad ammonire il giocatore del Tolosa (che aveva commesso l'infrazione) e Pellegrini.

20:57

68' - Giallo per Celik. Cambi nel Tolosa

Dopo tre minuti dal suo ingresso in campo, Celik si becca il giallo per un fallo a centrocampo. Nel Tolosa intanto, in campo Onaiwu e Kamanzi.

20:54

65' - Mourinho richiama Kristensen

Altro cambio nella Roma: dentro Celik per Kristensen.

20:46

57' - Ritmi bassi, ci prova Kristensen

Ritmi più blandi rispetto alla prima frazione: Roma pericolosa con Kristensen, che riceve da Pellegrini e tenta un tiro cross a centro area, respinto a fatica dai difensori del Tolosa.

20:34

46' - Iniziata la ripresa: quattro cambi per la Roma

E' iniziato il secondo tempo di Tolosa-Roma. Si riparte dal risultato di 1-1.

Per la Roma in campo Svilar, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy per Rui Patricio, Ndicka, Zalewski e Aouar. Nel Tolosa Diarra per Magri.

20:16

45+1' - Fine primo tempo

Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Tolosa e Roma vanno al riposo sull'1-1.

20:12

42' - Mourinho furioso con il quarto uomo

Il tecnico dell Roma molto nervoso con il quarto uomo. A Mourinho non sono piaciute alcune scelte del direttore di gara.

20:06

36' - Sostituzione per la Roma: fuori Dybala

Paulo Dybala esce dal terreno di gioco: al suo posto entra Pellegrini. La partita dell'attaccante argentino dura solo 36 minuti. L'argentino ha avvertito un fastidio all'altezza dell'inguine e alla prima avvisaglia ha chiesto il cambio per precauzione. (LEGGI TUTTO)

20:04

34' - Rui Patricio salva la Roma

Dybala si addormenta al limite dell'area e perde ingenuamente il pallone, favorendo l'inserimento di Casseres: conclusione centrale, respinta da Rui Patricio.

20:01

31' - Roma ad un passo dal raddoppio con Kristensen

Bella giocata di Zalewski che si invola sulla fascia sinistra; tiro cross, smanacciato dal portiere che finisce sui piedi di Kristensen. Il tiro dell'esterno destro è respinto da Restes.

19:55

25' - Pareggio della Roma: magia di Dybala

Calcio di punizione da posizione ravvicinata per la Roma: Dybala calcia con il mancino e disegna una traiettoria perfetta, che si insacca alle spalle di Restes.

19:52

22' - Tolosa pericoloso

Bella giocata di Desler, che si invola sulla destra e serve al centro Dallinga: il centravanti anticipa Smalling, ma la sua deviazione termina sul fondo.

19:48

18'- Dallinga sfiora il raddoppio

Il Tolosa vicino al 2-0: Dallinga dimenticato a centro area, svetta di testa dopo una sponda di un compagno, ma manda la palla sul fondo.

19:45

15' - La Roma prova a spingere

Dopo i primi minuti di sofferenza, con il Tolosa protagonista di un pressing feroce, i giallorossi provano a farsi vedere nella metà campo avversaria. Dybala protagonista di un paio di buone giocate.

19:35

5' - Tolosa in vantaggio: Dallinga

Tolosa in gol alla prima occasione: cross preciso per Dallinga, che anticipa l'uscita di Rui Patricio e insacca.

19:30

1'- Tolosa-Roma, gara iniziata

E' iniziata la sfida tra Tolosa e Roma, penultima amichevole della squadra giallorossa. Calcio d'inizio del Tolosa.

18:42

Tolosa-Roma, le formazioni ufficiali

TOLOSA (3-4-3): Restes; Suazo, Nicolaisen, Costa; Desler, Sierro, Casseres, Genreau; Magri, Aboukhlal, Dallinga. All.: Martinez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Belotti. All.: Mourinho.

18:34

