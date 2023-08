In Francia sicuri: "Matic al Rennes". Tifosi preoccupati, per la Roma è incedibile

A qualcuno ricorda la vicenda di Kevin Strootman, con la cessione nell’agosto del 2018, a sorpresa, che devastò lo spogliatoio e la gestione Di Francesco. Se finirà come con l’olandese non si sa, ma sta di fatto che oggi i tifosi della Roma sono in ansia per le notizie che arrivano dalla Francia: Nemanja Matic potrebbe essere ceduto. Il faro del centrocampo, il miglior amico di Dybala, il sergente di Mourinho, uno dei leader della squadra potrebbe andar via, almeno stando a quanto scrive Ouest France, in genere molto ben informato: “Matic sarebbe molto vicino allo Stade Rennais”.