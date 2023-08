Arnautovic vuole la Roma: ecco l'offerta di Pinto al Bologna

La Roma ha deciso: vuole Marko Arnautovic come nuovo attaccante per la nuova stagione. E Arnautovic ha deciso: vuole vestire la maglia della Roma per quella che di fatto sarà la sua ultima esperienza in un club che disputerà una competizione europea . Le parti sono più che vicine, Pinto ha trovato un accordo con il fratello - nonché agente di Marko - sul contratto, il trentaquattrenne ha accettato il suo ruolo all’interno della Roma e già da un mese aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Lo scorso 11 luglio, come abbiamo già rivelato due giorni fa, Arnautovic era a Roma : ufficialmente per vacanze, ma di fatto anche per ricevere l’interesse del club giallorosso e dare il suo via libera all’eventuale trasferimento. Allora la Roma era ancora proiettata sulla possibilità di arrivare ad Alvaro Morata , il giocatore dei desideri di Mourinho e di Dybala . Le complicazioni economiche legate ai paletti Uefa hanno inevitabilmente costretto il club a dirottare le attenzioni sull’austriaco, abbandonando le richieste economiche dell’ Atletico (20 milioni) e quelle del giocatore (4 milioni netti a stagione per quattro anni, senza decreto crescita).

Forfait in amichevole

Così a due settimane esatte dall’inizio del campionato, quindi alla sfida dell’Olimpico contro la Salernitana, Tiago Pinto ha deciso di accelerare per portare a Mourinho l’attaccante del Bologna, consegnandogli il centravanti esperto che il tecnico pretendeva per cominciare la stagione. Lo stesso Arnautovic scalpita, vuole trasferirsi a Roma per cominciare questa sua nuova avventura tra campionato ed Europa League. Lui che non gioca una competizione Uefa per club dalla stagione 2010-2011: sette presenze in Champions con il Werder Brema. Incredibile ma vero, le uniche partite di Arnautovic in Europa. Per questo Marko freme e non vuole perdere questo treno. Ieri il giocatore non ha giocato l’amichevole del Bologna in Olanda contro l’AZ Alkmaar, è rimasto a guardare - da non convocato - ufficialmente per un dolorino avvertito al flessore sinistro. Un dolorino che qualcuno associa al mercato.

Offerta al Bologna

Detto tutto ciò, il Bologna non ha ancora dato il via libera all’uscita del giocatore. La Roma ha offerto 3,5 milioni di euro per il cartellino: per il club emiliano Marko vale 10 milioni e ha rifiutato la proposta. Al momento la distanza c’è tra le parti, ma è colmabile. Come? Alzando l’offerta e aggiungendo qualche bonus. Poi, ovviamente, venendosi incontro. Ma la trattativa dà un segnale importante: che il Bologna è disposto a cedere Arnautovic alla giusta cifra, e che la Roma lo vuole adesso come prima scelta.

Morata e Leonardo

Non è svanita del tutto, perché nel calcio mai dire mai, ma è molto complicata l’opzione Morata. Un trasferimento che lo spagnolo avrebbe voluto dopo i lunghi corteggiamenti sia di Mourinho sia di Dybala: le telefonate e i messaggi dei due avevano convinto Morata ad accettare la Roma, ma le richieste dell’Atletico hanno frenato quel principio di trattativa partito con il club di Madrid. L’attaccante difficilmente vestirà la maglia giallorossa, anche perché l’obiettivo di Pinto è consegnare a Mourinho un centravanti esperto - quindi Arnautovic - e uno giovane. E attualmente il principale candidato resta sempre Marcos Leonardo, che ieri sera ha trovato il gol del pari definitivo contro l’Athletico Paranense nella sua presenza numero 150 con il Santos. La Roma ha offerto 11 milioni più 7 di bonus, i sudamericani vogliono una modalità di pagamento migliore rispetto alla prima rata a dicembre, poi il resto della parte fissa spalmato nel 2024. Inoltre vorrebbero monetizzare subito, così come faranno dalla cessione di Deivid Washington al Chelsea. La Roma tratta per chiudere i due giocatori da regalare a Mou: Arnautovic scalpita, Marcos Leonardo spera. Entrambi vogliono vestire la maglia giallorossa.