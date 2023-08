Roma, Arnautovic è un mistero: il segnale nell'amichevole del Bologna

Arnautovic, in tribuna contro l'Az

Un piccolo mistero quello che riguarda l'attaccante, obiettivo della Roma sul mercato, apparso in scarpe da ginnastica a bordo campo e che quindi non andrà neanche in panchina accomodandosi in tribuna. Ufficialmente Arnautovic ha accusato un affaticamento al flessore sinistro dopo un contrasto in allenamento con Skorupski. Quello di oggi però potrebbe essere anche un segnale in direzione giallorossa. La Roma non ha nessuna intenzione di mollare l'austriaco, considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Mourinho.