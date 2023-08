Incredibile Lukaku, la frase che conferma tutto: “Volerò a Roma per firmare il contratto"

Romelu Lukaku è ad un passo dalla Roma . E ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante belga, che ha confermato il suo arrivo in giallorosso con Mourinho .

Lukaku conferma: "Domani volerò a Roma"

Lukaku ha parlato ai microfoni di Laatste Nieuws, durante un torneo giovanile dell'Anderlecht dove giocava suo figlio Romeo. Una sola semplice dichiarazione che conferma il suo arrivo nell Capitale: "Domani volerò a Roma per firmare il contratto".

Lukaku arriva, Roma si "blinda"

La città si sta preparando per l'arrivo di Romelu Lukaku. Si rischia, infatti, un déjà vu (in scala allargata) di quanto avvenuto 8 anni fa, quando il club giallorosso acquistò Edin Dzeko, con ben 5mila tifosi a Ciampino.

Lukaku ritrova Mourinho

Romelu Lukaku e José Mourinho incrociano di nuovo le loro strade, stavolta alla Roma. L'attaccante belga e il tecnico portoghese condividono un passato al Chelsea e al Manchester United, con lo Special One che sa come farlo rendere al massimo. Si chiude dunque, dopo una lunga estate di trattative, la questione attaccante per i giallorossi.