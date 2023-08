Roma si "blinda" per Lukaku: tutto sul piano sicurezza ad hoc

ROMA - Non soli i tifosi, anche le istituzioni si stanno preparando per l'eventuale arrivo nella Capitale di Romelu Lukaku. La città di Roma si è messa infatti all'opera per prevedere ogni scenario, dal momento che si rischia di avere un déjà vu (in scala allargata) di quanto avvenuto 8 anni fa, quando il club giallorosso acquistò Edin Dzeko. In quell'occasione, per attendere il centravanti bosniaco, ben 5000 tifosi si presentarono all'aeroporto di Ciampino.