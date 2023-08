Diretta Lukaku alla Roma: è il giorno. Tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Lukaku alla Roma, ci siamo . Oggi (sabato 26 agosto) potrebbe essere il giorno decisivo per Big Rom in giallorosso. Nelle prossime ore il belga potrebbe arrivare nella Capitale, Roma e Chelsea sono al lavoro per chiudere l'affare: segui tutti gli aggiornamenti.

10:17

Lukaku e quel retroscena sul silenzio di Pochettino

Pochettino sulla questione Lukaku ha scelto il silenzio con il giocatore. "Non dipende da me, ma da loro. In quel caso il calciatore e la società mi informeranno che le cose sono cambiate. Non mi muoverò finché la società o il giocatore non vorranno parlare con me", questo un estratto delle parole del tecnico dei Blues in conferenza. LEGGI TUTTO

10:05

Riunioni tra Roma e Chelsea per Lukaku: cosa manca

Via alla serie di riunioni tra Roma e Chelsea negli uffici dei Blues a Stamford Bridge. Prosegue spedita la trattativa: le parti cercano l’accordo sulla modalità del prestito e l’ingaggio del giocatore. Lukaku aspetta novità nel suo appartamento a Bruxelles. Con la valigia pronta.

10:00

Romelu, sei tu Romelu

"Romelu, sei tu Romelu", leggi il commento del Direttore dello Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni. LEGGI TUTTO

9:50

Lukaku e la Roma sempre più vicini

Lukaku è in Belgio, a Bruxelles, in attesa di novità, dell'ok definitivo per viaggiare destinazione Roma. Lui è pronto. Sono ore caldissime per mandare in porto quello che sarebbe il colpo dell'estate.

