Mentre Roma e Chelsea discutono di Romelu Lukaku con la convinzione di riuscire ad andare a dama forse già in giornata (QUI LA DIRETTA), il Borussia Dortmund si è fatto avanti per Lukaku. Spinto dalla possibilità di prendere il giocatore in prestito, il club tedesco ha chiesto informazioni al Chelsea e allo staff del giocatore. Al momento, però, Lukaku non ha minimamente aperto alla possibilità.