Lukaku alla Roma, oggi è il giorno decisivo: quando potrebbe arrivare nella capitale

London calling. Ma anche London dreaming. Perché il cuore dei sogni della Roma e dei suoi tifosi, in questo momento, si trova nella capitale inglese. E poco importa che l’oggetto del desiderio, Romelu Lukaku , ieri fosse nella sua casa di Bruxelles, un appartamento da mille e una notte in cui il gigante belga si rifugia nei momenti di difficoltà. Lui è pronto a partire , è pronto a raggiungere Roma - dove lo aspettano migliaia di persone impazzite - e a diventare ufficialmente un giocatore di Mourinho. [...]

Lukaku alla Roma, cosa accadrà oggi

Tutti i romanisti sperano che Lukaku mantenga la parola data, visto che sembra molto motivato all’idea di ritrovare Mou e una tifoseria che non aspetta altro che abbracciarlo. E tutti i romanisti sperano che non ci siano intoppi di natura economica a frenare l’affare. Mentre Mourinho, Dybala e gli altri giocatori sono a Verona (ah, stasera c’è anche una partita), gli occhi e le orecchie dei tifosi sono concentrati su Londra. La speranza è di veder sbarcare Lukaku già oggi: c’è chi dice all’alba da Bruxelles, c’è chi dice via Londra con i Friedkin, c’è persino chi dice che Big Rom vorrebbe passare prima a Milano. Supposizioni, indiscrezioni, ancora nessuna notizia certa. Serve cautela, perché Pinto e i Friedkin, andando a Londra, hanno messo la faccia in questa trattativa e la vogliono portare a casa prima possibile.

Lukaku e Roma, una città che conosce bene

Così come vuole fare in fretta José Mourinho: Lukaku conosce Roma, ci vivevano suo fratello Jordan, ex Lazio, e il suo amico Nainggolan, che sembra abbia già sentito. Non che servissero le parole di Radja a spiegargli la scena romanista, che conosce bene. Sa qual è la realtà, sa per cosa compete oggi la Roma e per cosa competerebbe con lui in squadra. Ma non sa, Romelu Lukaku, dove può spingersi il sogno dei tifosi della Roma se davvero dovesse atterrare oggi. London calling, senza dubbio. Ma Roma is dreaming.