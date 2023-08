Diretta Lukaku, la Roma adesso ci crede: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

I tifosi sognano da giorni Romelu Lukaku , soprattutto dopo che la Roma ha preso Azmoun bloccando l'arrivo di Zapata . José Mourinho , neppure a dirlo, se lo augura con tutto se stesso. Se prima, però, con la Juventus in pole position, Big Rom sembrava destinato ai bianconeri, adesso, a pochi giorni dalla fine del mercato, le cose stanno cambiando. Cosa sta succedendo? Lukaku può davvero arrivare alla Roma? Segui in diretta la trattativa.

Lukaku e Mourinho si sono incontrati fuori dal campo anche un anno fa a Londra . Il tecnico della Roma era nella capitale inglese per partecipare al video musicale di Stormzy's , in cui compare anche l'attaccante belga. LEGGI TUTTO

Lukaku alla Roma: segui la trattativa in diretta

Il solo Azmoun non può bastare a José Mourinho. Soprattutto viste le condizioni dell’attaccante iraniano e la sua partenza a gennaio per la coppa d’Asia. Così la Roma sta cercando in questi ultimi sette giorni anche di chiudere per un altro centravanti che possa aiutare Mourinho a dare maggiore consistenza a un reparto con Belotti e l’iraniano (attualmente infortunato). Dybala resta una garanzia da seconda punta, ma le incertezze sono ancora legate al centravanti, la punta che dovrà aumentare il numero di gol della squadra. Ecco perché i tifosi continuano a sperare in Romelu Lukaku. Segui la trattativa in diretta sul nostro sito.

