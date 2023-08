Diretta, Mourinho in conferenza: le parole dell'allenatore della Roma prima del Verona LIVE

Vigilia della seconda giornata di campionato, nonché prima trasferta per la Roma e per José Mourinho. Domani sera i giallorossi giocheranno contro il Verona al Bentegodi, con al seguito 3mila tifosi. In panchina però non ci sarà lo Special One, che sconterà l'ultimo turno di squalifica rimediato in seguito al caso Chiffi, bensì Bruno Conti , insieme a a Stefano Rapetti proprio come con la Salernitana.

Verso Verona

"È a domani che penso, è a domani che abbiamo lavorato per tutta questa settimana"

Lukaku-Roma: le parole di Mou

"Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci di Lukaku che è un giocatore del Chelsea. Poi ci sono attaccanti, che sono delle prime scelte. Quello che mi è stato proposto dal mio direttore è questo: Azmoun non come il mio attacante, ma non come uno dei miei attacanti. Se la sua condizione è buona può aiutarci: ha fatto benissimo allo Zenit ha dimostrato di essere un buon giocatore, non bene al Leverkusen. Ma non è per questo che lo abbiamo preso. Dopo Azmoun il mio direttore mi ha detto arriverà un altro, e se è un attaccante di qualità mi fa felice: buone opzioni in attacco con Belotti e Azmoun e questo terzo attaccanti. Io aspetto"

Azmoun non è ancora un mio giocatore

"L'arrivo di Azmoun? Posso dire che ancora non è un nostro giocatore perché ancora non lo è: so che è a Roma ma non so se è a Villa Stuart, se ha finito o meno le visite mediche, sicuramente non ha firmato ancora"

Mourinho entra in sala stampa

Mourinho entra in sala stampa, via alla conferenza

Mourinho chiama Lukaku

Ad infiammare l'attesa per la conferenza stampa è la trattativa per portare Lukaku a Roma: Mou e Pinto infatti ci credono.

Alle 14 via alla conferenza di José Mourinho

Ancora pochi minuti e poi Mourinho incontrerà i giornalisti a Trigoria per la prima trasferta del campionato 2023-24

Trigoria, sala stampa Centro Sportivo Fulvio Bernardini