Mourinho e il retroscena con l’arbitro e la panchina della Salernitana

ROMA - Alla fine della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, José Mourinho ha voluto sottolineare ai cronisti presenti in sala un episodio accaduto durante la partita di domenica scorsa tra la sua Roma e la Salernitana. Il tecnico ha voluto commentare il gesto di un dirigente della panchina campana e che non è stato sanzionato dal quarto uomo o dall’arbitro. Al minuto 67 un uomo della Salernitana ha buttato a gioco in corso un pallone dentro al campo: un episodio che non è stato sanzionato dal quarto uomo. Mourinho dopo la conferenza stampa ha voluto sottolineare l’accaduto e cosa sarebbe successo se invece quel pallone fosse stato buttato in campo da un membro della panchina della Roma. Mourinho irritato per il gesto non ha dubbi che lui o qualcun altro del suo staff sarebbe stato espulso immediatamente.