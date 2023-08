Diretta Roma-Salernitana: le formazioni ufficiali LIVE

A disposizione per la Roma : Svilar, Boer, N'Dicka, Karsdorp, Zalewski, Celik, Paredes, Renato Sanches, Pisilli, Pagano, Solbakken, Alessio. A disposizione per la Salernitana : Fiorillo, Costil, Sambia, M. Coulibaly, Elia, Motoc, Sfait, Iervolino, Legowski, Dia.

Lo speaker dell'Olimpico, Matteo Vespasiani, ricorda Carletto Mazzone, romano ed ex calciatore nonché allenatore della Roma, scomparso ieri all'età di 86 anni. "Carlo Mazzone amava la Roma, è stato uno di noi, addio mister", le parole di Vespasiani. Standing ovation di tutto lo stadio che inneggia al tecnico, tuttora recordman di presenze in panchina in Serie A. Nei monitor sopra gli spalti viene proiettata l'immagine di Mazzone in divisa giallorossa.

Alla lettura delle formazioni inevitabili fischi per gli ospiti e ovazioni per Belotti, Bruno Conti e Mourinho.

Avvistato in tribuna un sorridente Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma. Sugli spalti anche l'allenatore Serse Cosmi, da sempre simpatizzante per i giallorossi.

18:05

Conti segue il riscaldamento

Bruno Conti, oggi in panchina con il preparatore Stefano Rapetti a causa dell'assenza di Mourinho, segue il riscaldamento dei suoi ragazzi a bordocampo. Ci sono anche gli infortunati Kumbulla e Abraham in abiti civili. Dello staff tecnico romanista sono assenti, per squalitica, anche l'allenatore in seconda Salvatore Foti, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il match analyst Michele Salzarulo.

18:00

Tante assenze nella Roma

I giallorossi non hanno in panchina Mourinho, squalificato, e non possono schierare Dybala e capitan Pellegrini per lo stesso motivo. Indisponibili anche i lungodegenti Abraham e Kumbulla. Nella Salernitana non ci sono squalificati e mancano gli infortunati Bohinen, Pirola, Valencia, Daniliuc e Bronn.

17:50

Sole e caldo a Roma: squadre in campo

Giornata di calura e umidità allo Stadio Olimpico di Roma, dove alle 18.30 inizierà il match tra giallorossi e granata. Le due squadre sono in campo per il riscaldamento pre partita.

17:40

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho (in panchina Rapetti e Conti).

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

Roma