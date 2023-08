Mazzone, lacrime e standing ovation: l'abbraccio dell'Olimpico è struggente

L'omaggio è stato breve ma intenso. Significativo. Perché fatto, tra l'altro, con lo stadio pieno e con i giocatori (e Bruno Conti) ancora in campo. La Roma e i romanisti, molti commossi, hanno ricordato così Carlo Mazzone: lo speaker Matteo Vespasiani, mentre sui maxi schermi c'era una sua foto ai tempi in cui allenava la Roma, ha detto: "Carlo Mazzone è stato uno di noi, amava la Roma, addio mister". Silenzio e poi standing ovation di tutto lo stadio prima della comparsa di uno striscione in Tevere: "Ciao Carletto nostro, Roma tua ti saluta".