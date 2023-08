Roma, il Var toglie il gol a Belotti per un millimetro: la reazione di Pinto

Roma, il Var gela Belotti: Pinto non ci crede

I giallorossi si erano portati in vantaggio con l'acuto dell'ex Torino ma l'arbitro Feliciani ha annullato per un millimetrico fuorigioco su segnalazione del Var Guida. Sfumata così la prima marcatura romanista in campionato per l'ex capitano del Torino, a secco nella scorsa stagione in Serie A. La reazione di Tiago Pinto in tribuna è a dir poco indicativa: storce più volte il naso e non riesce a crederci.