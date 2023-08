È il Lukaku-day: i tifosi giallorossi sono in delirio

ROMA - Il sogno è diventato realtà, la tensione e le preoccupazioni degli ultimi giorni si sono improvvisamente trasformate in un’esplosione di gioia e felicità per quello che è diventato il vero colpo dell’estate. Romelu Lukaku è della Roma, e i tifosi adesso possono far festa. Alle 20.30, quando sul nostro sito è stata pubblicata la notizia della conclusione della trattativa tra radio e social, è scoppiata la Lukaku-mania . Tifosi in delirio per la terza americanata dell’era Friedkin, il colpo per riuscire a indirizzare la stagione e consegnare a Mourinho un centravanti di livello . La notizia si è diffusa rapidamente, il belga è pronto a servire i colori giallorossi per una stagione e a lottare con il gruppo per riportare la squadra in Champions League. «Non riesco ancora a crederci - ammette un tifoso - mi sembra impossibile che Lukaku abbia scelto noi». E ancora: «Finalmente una svolta dal mercato, non ci credevo più dopo settimane di stallo e il sostituto di Abraham che sembrava ormai un miraggio».

Ciampino, un bagno di folla

Euforia, passione, emozione: adesso i romanisti sono pronti a vivere questo nuovo acquisto top dopo quello di Dybala. E ad accoglierlo come si deve. Nel vero spirito del tifoso giallorosso. Questo pomeriggio Lukaku sbarcherà all’aeroporto di Ciampino, con l’aereo pilotato da Dan Friedkin. Sarà un bagno di folla, neanche a dirlo. Migliaia di tifosi sono pronti a replicare al terminal privato lo spettacolo che Dybala un anno fa ha vissuto al Colosseo quadrato. Quindi i cori, i fumogeni, le bandiere, quell’abbraccio che i romanisti vogliono dedicare a chi gli dà una speranza. Lo avevano fatto anche la scorsa estate per Wijnaldum, sempre a Ciampino, ma con un epilogo diverso. L’olandese però in quel momento ha vissuto emozioni senza precedenti, mai era stato accolto così dai tifosi, tanto che i suoi parenti non avevano fatto altro che riprendere le immagini spettacolari dell’aeroporto e poi pubblicarle sui proprio social. Da rimanere a bocca aperta. E così sarà anche per Lukaku che vivrà in prima persona la passione di tutti i romanisti che lo hanno prima temuto e poi bramato.

Lukaku, assalto alla maglia negli store

La maglia della Roma con il suo nome sulle spalle è già pronta per essere venduta. Alcuni tifosi però non hanno voluto aspettare e hanno deciso già di acquistarla personalizzandola senza avere la conferma del suo numero di maglia. Saranno giorni bollenti per i tifosi, per il giocatore, ma anche per la Roma che dovrà garantire agli store tutto l’occorrente per sfornare maglie su maglie con il suo nome. Il colpo Lukaku, come fu Dybala, sarà anche un acquisto funzionale ai fini commerciali. Sponsor, maglie, e brand: tutto risentirà positivamente dell’arrivo di Romelu. Anche la squadra che adesso può sicuramente avere maggiori certezze sulla competitività del progetto. Lukaku alla Roma fa tutti felici. Il sogno è realtà, i tifosi adesso possono godersi Big Rom.