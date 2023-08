Ndicka papà, è nato il figlio del difensore: gli auguri della Roma

Tanti auguri Ndicka! Il calciatore della Roma è diventato papà: è nato il piccolo Adam . A dare l'annuncio la società giallorossa su X (ex Twitter): "Benvenuto al piccolo Adam, il nuovo arrivato in casa Ndicka. Tanti auguri alla mamma e a papà Evan". Nessuna reazione da parte del diretto interessato, arrivato in Italia quest'estate dopo gli ultimi anni trascorsi all'Eintracht Frankfurt.

Ndicka vita privata: è nato il figlio Adam

Poco e niente si sa della vita privata di Ndicka, che ha sempre chiarito di essere molto riservato. Ignota l'identità della sua compagna, che l'ha reso padre del piccolo Adam. “Se non fossi un calciatore professionista non avrei nemmeno un account Instagram. È la mia personalità, sono così. Non ho molto da mostrare, a parte la mia passione per il calcio. E non mi piace far vedere che viaggio o compro macchine, non è rispettoso. Nella mia famiglia nessuno ha Instagram”, ha dichiarato in precedenza.