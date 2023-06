Roma, ufficiale N'Dicka: "Mi ha convinto il progetto"

ROMA - Dopo aver concluso l'accordo nei giorni scorsi, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Evan N'Dicka è un calciatore della Roma. Il difensore classe 1999 ha infatti sottoscritto un contratto fino al 2028 e vestirà la maglia numero 5. Queste le sue prime parole: "Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l'ora di scendere in campo all'Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi".