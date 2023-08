Nainggolan esclusivo: "Conosco Lukaku, la Roma è perfetta per lui"

ROMA - Radja Nainggolan benedice l’arrivo di Romelu Lukaku nella Roma. L’ex centrocampista giallorosso lo racconta in un’intervista esclusiva sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, in edicola giovedì 31 agosto. Il ‘Ninja’ conosce bene il nuovo centravanti della Roma, belga come lui, suo amico nonché ex compagno di nazionale: "Romelu ha la mentalità vincente, del grandissimo giocatore, del professionista – le parole di Nainggolan in un estratto dell’intervista al Corriere dello Sport - io lo conosco benissimo, è un ragazzo perbene che dà tutto per la squadra. Non crea problemi, è concentrato sul gruppo e sull’obiettivo ventiquattro ore al giorno. E lui è felicissimo di questa sfida. Ricordatevi che, se Romelu si sente amato, dà sempre qualcosa in più. Ha bisogno di avvertire l’intensità del legame con l’ambiente, con la piazza, con i tifosi. Se percepisce il feeling, in campo arriverà a dare oltre il massimo. Per questo penso che Roma sia la piazza perfetta, è uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni”. Trovate l'intervista integrale a Radja Nainggolan sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio in edicola giovedì 31 agosto.