Mourinho, un silenzio che fa rumore: tutti i motivi della sua scelta

Sono le 23:15 quando la Roma comunica che José Mourinho non parlerà. Né alle tv né in conferenza stampa. Non viene fornita nessun'altra spiegazione ma è chiaro che Mou non è sereno. Si era visto in campo, al momento del rigore, con l'applauso ironico all'arbitro e il labiale in cui diceva "Vergogna" , né poco dopo quando ha discusso con Pioli che chiedeva un fallo su Theo Hernandez. Mou non era sereno neppure quando Aouar è uscito dal campo: è il quarto infortunio muscolare da agosto, visto il doppio ko di Dybala e l'infortunio di Renato Sanches. Tutti motivi che hanno portato Mourinho ad essere infuriato da una parte e polemico dall'altra. Per questo ha ritenuto opportuno non parlare. Non solo: l'allenatore della Roma, che aveva denunciato per primo giorni fa come era evidente che molti giocatori fossero a Roma per i loro limiti fisici, si trova a dover fare i conti con una squadra profondamente diversa da quella che ha iniziato la preparazione. E non si aspettava, nonostante questo, di fare appena un punto in tre partite. Visto che le sue parole, ogni volta, aprono dibattiti e polemiche, Mou ha preferito non parlare. Ma il suo silenzio fa rumore.