Rivivi diretta Mourinho, il tecnico della Roma non parla dopo il ko con il Milan

23:40

Mourinho polemico

Il motivo della decisione del silenzio stampa di Mourinho non si conosce, ma la scelta di non parlare è sicuramente una reazione polemica relativa all'andamento della partita.

23:32

Cristante su Lukaku, Mourinho e Matic

Cristante a Dazn: "Gli episodi fanno la differenza, in tre partite su otto tiri abbiamo preso sei gol, dobbiamo fare meglio e sistemare un po’ di cose durante la pausa. Abbiamo creato nelle prime due partite, siamo stati sfortunati. Oggi siamo stati meno bravi, dobbiamo fare qualcosa in più e fare punti. Lukaku? È conosciuto a livello mondiale, fa la differenza, è uno dei migliori attaccanti a livello internazionale. Mourinho arrabbiato? Quando si perde nessuno è contento. Matic? Voleva andare via ed è stato accontentato".

23:18

Mourinho in silenzio stampa

Mourinho non si presenterà in tv per commentare la partita, la decisione del tecnico della Roma è quella di non parlare. Silenzio stampa quindi, parleranno soltanto i giocatori.

23:05

L'applauso ironico di Mourinho

Dopo il rigore segnato da Giroud Mourinho si è lasciato andare ad un lungo applauso ironico. Poi ha avuto anche un battibecco con Pioli. LEGGI TUTTO

22:55

Mourinho e le proteste per il rigore

Chissà se Mourinho si soffermerà anche sull'episodio del calcio di rigore concesso al Milan, per il quale Mou ha protestato dalla panchina.