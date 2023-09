Rigore per il Milan, il gesto furioso di Mourinho e la discussione con Pioli

Quando, dopo neppure 10' di gioco, l'arbitro Rapuano assegna il rigore al Milan per il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek José Mourinho, in un primo momento, resta calmo. Poi, quando il direttore di gara va al Var a rivedere il fallo e concede il tiro dagli 11 metri, che Giroud trasforma, inizia ironicamente ad applaudire in panchina. José, al ritorno dopo la squalifica, è furioso e come lui il suo vice Nuno Santos, che applaude nello stesso modo.