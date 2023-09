Diretta Roma-Milan 0-1: ora LIVE la partita di oggi

21:21

Leao pericoloso, giallo per Loftus-Cheek

Leao in area sterza all'improvviso e supera Mancini, cross sull'uscita di Rui Patricio e colpo di testa a salvare la porta di Celik. Sul proseguimento manata di Loftus Cheek, punito con il giallo.

21:17

30' - Cambio nella Roma: fuori Aouar, dentro Pellegrini

Problema muscolare per Aouar, costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto entra Pellegrini, senza riscaldamento.

21:13

26' - I dati sull'affluenza: oltre 65.000 spettatori

I tifosi della Roma hanno risposto ancora una volta presente: secondo i dati ufficiali sono 62.000 i tifosi giallorossi presenti allo stadio Olimpico. 3500 invece i tifosi del Milan.

21:08

22' - Miracolo di Rui Patricio

Milan vicinissimo al raddoppio: assist di Theo Hernandez per Pulisic, che sul secondo palo calcia a colpo sicuro, trovando la risposta di Rui Patricio, che salva i giallorossi.

21:05

19' - Giallo per Tomori

Tomori sgambetta Belotti a centrocampo. Rapuano ferma il gioco ed estrae il cartellino giallo ai danni del difensore del Milan.

21:02

14' - Leao pericoloso

Bella discesa di Leao sulla sinistra. L'attaccante del Milan supera Celik e va sul fondo: cross pericoloso e deviazione da due passi di Reijnders. Il suo tiro è deviato in corner.

20:57

9' - Milan in vantaggio: Giroud

Giroud si presenta dal dischetto e spiazza Rui Patricio. Milan in vantaggio.

20:55

7' - Assegnato il rigore al Milan

L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini al Var assegna il rigore al Milan. Mourinho furioso in panchina.

20:53

5' - Loftus-Cheek pericoloso. Rapuano al Var

Scambio stretto tra Loftus-Cheek e Theo Hernandez. Il centrocampista si presenta davanti a Rui Patricio, vince un rimpallo, ma poi cade a terra protestando con l'arbitro. Il direttore di gara Rapuano viene richiamato dal Var.

20:47

1' - Inizia Roma-Milan

E' iniziata la sfida dell'Olimpico. Calcio d'inizio per la Roma, che attacca da destra a sinistra rispetto alla tribuna centrale.

20:31

Mourinho: "Lukaku? Non gioca da giugno. Vediamo come ci può aiutare"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato delle condizioni di Lukaku: "L'ultima partita l'ha fatta alla fine di giugno. Non si è mai allenato con la squadra e non ha toccato mai il pallone. Ha fatto un lavoro individuale. E' stato un gran professionista, perché è arrivato in una condizione non pessima. Vediamo come ci potrà aiutare. Una cosa simile era successa con Paredes che si era allenato da solo in estate e per necessità ha subito giocato e a Verona è rimasto in campo 45'. Non abbiamo avuto un pre campionato perfetto. Dobbiamo migliorare i giocatori con le partite". Mourinho dichiara di non aver detto nulla di particolare a Lukaku per convincerlo ad accettare la Roma: "Non gli ho detto niente. Lo conosco bene, è uno che ha bisogno di sentirsi amato". Oggi Mourinho torna in panchina dopo la squalifica. "E' sicuramente una sensazione diversa. Una decisione dello scorso anno ha avuto ripercussioni su questa stagione".

20:27

Lungo colloquio Lukaku-Pellegrini

Prima di rientrare negli spogliatoi il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku sono stati protagonisti di un lungo colloqui. I due inizieranno la gara dalla panchina.

20:21

Pioli: "Con la Roma gara complicata"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli nel pre partita: "Sarà una gara complicata contro una buona squadra". Da un punto di vista tattico, sarà da valutare la posizione di Calabria. "Potrebbe giocare più in mezzo al campo? Vedremo. Dipende anche dalle uscite dei loro terzini sui nostri giocatori". Il Milan in Champions è stato sorteggiato in un girone di ferro. "Mi è piaciuta la reazione dei miei giocatori. Sappiamo che dovremmo lottare in ogni gara. Affronteremo Donnarumma e Tonali? Sono due giocatori che con il Milan hanno dato tutto e sarà bello affrontarli".

20:07

Smalling: "Lukaku ci darà una grossa mano"

Chris Smalling, difensore giallorosso, ha parlato pochi minuti prima dell'inizio della gara. "Il match con il Milan non sarà facile, ma abbiamo fiducia e sappiamo quello che dobbiamo fare", ha detto ai microfoni di Dazn. "Lukaku? Lo conosco molto bene. E' un grande giocatore e ci potrà aiutare molto. Ho parlato con lui durante la trattativa e ora è qui con noi".

19:56

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

19:49

Lukaku rientra negli spogliatoi

Dopo aver saluto i tifosi presenti in Curva Sud, Lukaku è rientrato negli spogliatoi. "Lasciamolo al riscaldamento", le parole dello speaker. Numerosi i cori dei tifosi rivolti al centravanti belga e alla squadra giallorossa.

19:47

Lukaku entra in campo

Romelu Lukaku a centrocampo saluta il pubblico giallorosso. Dopo i primi applausi, il nuovo centravanti si presenta sotto la Curva Sud. L'Olimpico esplode.