Roma, le pagelle: Paredes gira a vuoto, Lukaku lotta

Mourinho (all.) 5,5 La sua prima stagionale in panchina non va. Il rigore, una squadra che gira poco, in balia del Milan e che si sveglia solo dopo l’espulsione di Tomori. Errori individuali in difesa, cross sempre sballati e i soliti infortuni. Mou ha tanto da fare, Lukaku lo aiuterà. Rui Patricio 5 Pronti, via. Dopo cinque minuti stende Loftus-Cheek. Rigore, che non para. Buon intervento su Pulisic, incolpevole su Leao.

Mancini 6

L’unico sufficiente in difesa. Sicuramente il più veloce e aggressivo del terzetto.



Pagano (34’ st) sv



Smalling 5

Non attacca Giroud, lo guarda a mezzo metro di distanza, quel che basta al francese per restituire il pallone a Loftus-Cheek per entrare in area e prendersi il rigore.

Llorente 5

Come il suo collega Smalling non marca sull’uno-due tra Loftus e Giroud, lasciando l’inglese libero di entrare in area. Fa tanta fatica.



Celik 4,5

Salva nel primo tempo, affoga nel secondo. Non spinge, e va bene, ma poi la marcatura su Leao è da incubo.



Spinazzola (25’ st) 6

Trova il gol nel recupero con un tiro deviato. Ma vale per lui, come per gli altri esterni: mai un cross fatto bene.



Paredes 4

Condizione atletica lontana, gira a vuoto. Si nasconde, gioca palloni troppo semplici e non riesce a verticalizzare. Chiude col giallo. Il 16 stecca, sotto gli occhi di De Rossi in tribuna.

Bove (25’ st) 6

Prova qualche strappo, ma la squadra non lo segue. Si trova il pallone addosso dopo l’uscita sbagliata di Maignan, non può far nulla.



Cristante 5

Da mezz’ala non riesce a trovarsi. Ci prova, ma sembra smarrito.



Aouar 5

Dopo 28 minuti un altro neo acquisto esce per infortunio muscolare.

Pellegrini (31’ pt) 5,5

Entra, ma si vede poco. Non stava bene, da solo non riesce a fare la differenza. Ma neanche il suo.

Zalewski 5

Sempre in apena su Pulisic, al gol di Leao sbaglia la marcatura e lascia Calabria libero di crossare al centro.



El Shaarawy 5

Un lampo, al 69’, parato da Maignan. E’ il primo tiro della Roma.



Lukaku (25’ st) 6,5

Dà la scossa alla squadra e all’Olimpico tanto silenzioso. Un tiro in porta terminato alto ma lotta, fa a sportellate, alza la squadra e si prende anche un giallo davanti all’area di Rui Patricio.



Belotti 6

Tiene i palloni, fa a sportellate e, cosa più importante, si prende i due falli che portano Tomori sotto la doccia al 60’.