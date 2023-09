Gaffe social di Kumbulla dopo Roma-Milan: ma c'è un motivo

ROMA - A volte basta un like per farsi un autogol clamoroso. E’ il caso dell’albanese Marash Kumbulla che per esprimere consenso al proprio allenatore, è finito con mettere un like sulla gallery sbagliata. Il difensore giallorosso, vedendo la foto delle proteste di Mourinho per il rigore assegnato al Milan, ha espresso il suo punto di vista apprezzando l'intervento del proprio allenatore nei confronti del quarto uomo.