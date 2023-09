Roma Primavera, non omologata la vittoria sull'Empoli: cosa sta accadendo

Empoli-Roma Primavera: interpretazione della regola diversa

La baby Roma di Federico Guidi ha iniziato la partita con sei classe 2004 (Pagano, Pisilli, Keram it sis, Chesti, D’Alessio e Cherubini) più Louakima, nato nel 2003, il fuori quota senza limite di età. Al minuto 27 del primo tempo Guidi ha fatto tre cambi, mandando in campo Vetkal al posto di Louakima. La Roma a quel punto si è ritrovata con sette 2004 in contemporanea perché anche Vetkal è di quell’annata. Secondo l’Empoli non si può fare, per la Roma invece la sostituzione è lecita. Sarà quindi il giudice sportivo, nei prossimi giorni, a interpretare il regolamento e decidere se omologare il punteggio di 5-3 oppure assegnare la sconfitta a tavolino alla squadra giallorossa.