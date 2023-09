Roma, un altro sold out: Olimpico pieno anche contro l'Empoli

ROMA - La partenza della Roma in campionato non è stata quella sperata dai tifosi, con un punto appena raccolto nelle prime tre giornate, ma il popolo giallorosso resta al fianco della squadra di Mourinho ( al quale è stato anche dedicato uno striscione nei giorni scorsi a Trigoria ) e riempirà lo stadio anche nel match di domani (17 settembre, ore 20:45) contro l'Empoli.

Roma, c'è il dubbio Smalling contro l'Empoli: pronto N'Dicka

Roma-Empoli: attesi 60mila spettatori

Ennesimo sold out dunque, come annunciato con orgoglio sui propri profili social dalla Roma. Sono 60mila gli spettatori attesi all'Olimpico (cancelli aperti dalle ore 18:15), con i tifosi ansiosi di ammirare Lukaku e Dybala per la prima volta insieme in giallorosso. Il centravanti è tornato alla corte di Mou dopo i gol segnati con il Belgio, l'argentino ha smaltito i problemi fisici e la coppia ha già iniziato ad affinare il feeling in allenamento, con l'Empoli nel mirino.