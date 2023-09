Roma, rivivi la diretta di Mourinho: la conferenza stampa e le parole in tv

23:30

Mourinho: "Ecco come sta Aouar"

Il tecnico continua in conferenza stampa: "Aouar stava come gli altri che erano un punto interrogativo, recuperato clinicamente ma stamattina era stanco nel muscolo dove aveva avuto l'infortunio. Non potevamo rischiarlo. Ndicka? Non è un bambino che non ha mai giocato, nel primo tempo che era davanti a me ho fatto un po' di fatica a guidarlo però poi ha presenza, gamba, costruzione, è veloce. Con loro tre e Smalling abbiamo difensori diversi ma di qualità. Sono i giocatori a fare grandi gli allenatori, anche se certi allenatori fenomeni non la pensano così. Voglio chiedere scusa a Lo Monaco, sei sempre stato corretto, ho interpretato male la tua domanda, non c'era modo di capire male. Ti chiedo scusa per la mia stupidaggine"

23:20

Mourinho: "Lukaku è felice. L'Inter..."

Su Lukaku: "E' stato perfetto segnare ed uscire felice, ma da quando è arrivato ha pensato solo alla squadra. Dobbiamo imparare ancora a giocare con lui e lui a giocare con noi, serve tempo per migliorare. Lui è felice di essere qui, a lui piace vincere e all'Inter non credo abbiano motivo di essere arrabbiati visto che hanno vinto un derby per 5-1. Devono essere felici per il loro ex mister che aveva bisogno di Lukaku".

23:10

Mourinho: "In Lega non sono innamorati di me"

Il tecnico polemizza per il calendario della Roma: "Abbiamo tante partite e solo tre centrali: dobbiamo gestirci. Siamo stati anche sfortunati perchè per esempio l'Atalanta gioca giovedì e lunedì, noi la domenica. Nella Lega qualcuno non è innamorato di me. Giovedì faremo qualche cambio".

23:00

Mourinho: "Paredes deve migliorare"

Il tecnico portoghese a Dazn: "La squadra ha giocato bene, ma non ha fatto una partita da 7-0. Abbiamo giocato per vincere con tranquillità , una buona gara. C'è gente che non è in condizione per giocare ad alta intensità per 90'. Paredes? Deve migliorare la sua condizione e mettere minuti nelle gambe. Con la palla ha qualità straordinaria, ma deve crescere nel modo di pensare nel nostro gioco difensivo in blocco basso". Mourinho aggiunge: "Capisco l’influenza della stampa nei tifosi, ma per me né eravamo la squadra che dicevano le ultime due settimane né io ero così scarso, ma oggi né io sono straordinario né la squadra è diventata incredibile. Dobbiamo lavorare con umiltà, siamo una squadra con potenziale e per fare bene. L’unico obiettivo era vincere oggi e oggi l’unico obiettivo diventa vincere giovedì. Oggi sono felice anche per un 'bambino' come Pagano che ha già giocato tre partite".

22:45

Parla Mourinho, le dichiarazioni dopo Roma-Empoli

Grande attesa per le parole del tecnico portoghese al termine della gara

22:39

Roma-Empoli finisce 7-0

All'Olimpico è appena terminata la sfida tra i giallorossi e i toscani. La Roma ha travolto 7-0 l'Empoli

Stadio Olimpico (Roma)