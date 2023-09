La Roma, dopo neppure 10', è già in vantaggio per 2-0 contro l'Empoli. Prima segna Dybala, poi Renato Sanches. E proprio al momento del gol del centrocampista portoghese (che non segnava da quasi un anno) le telecamere hanno inquadrato José Mourinho che incitava la squadra così: "Mais, Mais" diceva Mou. E cioè: "Ancora, ancora, di più, di più". Come a dire che la Roma, nonostante il doppio vantaggio, non avrebbe dovuto fermarsi. Senza accontentarsi, ancora avanti.